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  3. 24 Eylül 2019 13:22

Starbucks'ın vergi cezası iptal edildi

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Starbucks'a yönelik 30 milyon avroya varan vergi cezasının iptal edilmesine karar verdi.

Starbucks'ın vergi cezası iptal edildi
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Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Starbucks'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Starbucks'ın Hollanda'da yasa dışı biçimde vergi indirimlerinden faydalandığı yönündeki AB Komisyonu kararını iptal etti.

Kararda, Starbucks ve Hollandalı yetkililer arasında şirketin daha az vergi ödemesini sağlayan anlaşmanın yasa dışı kamu desteği anlamı taşımadığı belirtti.

 AB Komisyonu, 2015 yılında kahve zinciri Starbucks’a Hollanda’da sağlanan vergi kolaylıklarının yasa dışı olduğuna karar vererek, söz konusu firmaların 30 milyon avroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Starbucks ve Hollanda, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.

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Starbucks
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