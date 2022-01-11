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Stokçuluk yapanlar asıl şimdi yandı

Stokçuluk yapanlar asıl şimdi yandı

Stokçuluk yapanlara verilen cezaların artırılmasını öngören yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi.

Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin TL olan alt sınır 100 bin TL'ye, 500 bin TL olan üst sınır ise 2 milyon TL'ye çıkarıldı.

Etiketler stok stokçuluk ceza resmi gazete
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