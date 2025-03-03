Şubat 2025 TÜFE (Tüketici Enflasyonu) belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının ikinci enflasyon verisi olan Şubat 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. İşte TÜİK'e göre Şubat 2025 TÜFE rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

İşte TÜİK'e göre Şubat 2025 TÜFE rakamları...

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2025

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Şubat 2025

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2025

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %39,47, aylık %2,32 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Şubat 2025