SON DAKİKA
ŞUBAT AYI DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 20 Şubat 2021 10:14

Şubat ayı destek ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık." açıklamasında bulundu.

Şubat ayı destek ödemeleri başladı
A+ A-

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı gelir kaybı ve kira destek ödemelerinin başladığını açıkladı.

Bakan Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık." ifadelerini kullandı.

gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri , ruhsar pekcan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM