Şubat ayı destek ödemeleri başladı

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı gelir kaybı ve kira destek ödemelerinin başladığını açıkladı.

Bakan Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık." ifadelerini kullandı.