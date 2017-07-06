Süper Loto ikramiyesi rekora koşuyor

Süper Loto 12. haftasında. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto şans oyununda, 11 haftadır ikramiye sahibini bulamıyor ve devir oluyor. 11 haftalık periyotta 30 milyon 453 binlik ikramiye birikmiş durumda. Bu haftaki çekilişte ise ikramiyenin büyümesi ile birlikte 40 milyonun üzerine çıkan bir ikramiye bedeli olması bekleniyor. Bu rakam şuan tahmin seviyesinde olsa da geçtiğimiz haftalara bakıldığında 40 milyonu aşan bir ikramiye bile olması söz konusu olabilir.



Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiye diğer dağıtılan ikramiye tutarlarını da etkilide. Geçen hafta gerçekleşen çekilişte 156 kişi Süper Loto'da 5 bilerek 10.744 liranın sahibi oldular.



Geçtiğimiz haftanın ikramiye dağılımı ise şöyle;



6 bilen kişi sayısı : 11. Devir

5 bilen kişi sayısı : 156

4 bilen kişi sayısı : 9.547

3 bilen kişi sayısı : 194.575



6 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 30.453.075,89 TL

5 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.744,90 TL

4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 189,00 TL

3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,95 TL



SÜPER LOTO NASIL BİR OYUN?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.



MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN ÖNEMLİ HATIRLATMA

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.