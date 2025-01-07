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Suriye'deki enerji krizine Türkiye ve Katar el attı

Suriye'deki enerji krizine Türkiye ve Katar el attı
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Türkiye ve Katar, Suriye'ye elektrik üreten gemi gönderiyor. Bu gemilerin üreteceği elektriğin ülkede üretilen elektriğin yarısına denk geldiği belirtildi.

Suriye’ye enerji tedarikini arttırmak amacıyla Türkiye ve Katar’dan elektrik üreten 2 geminin gönderileceği belirtildi. Türkiye ve Katar, Beşar Esad yönetimi sırasında altyapıda meydana gelen hasardan etkilenen enerji tedarikini artırmak için Suriye’ye 2 elektrik üretim gemisi gönderiyor.

Suriye Elektrik İletim ve Dağıtım Kurumu Genel Müdürü Halid Ebu Dai, Suriye resmi medyasına yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Katar’dan 2 elektrik üretim gemisi Suriye’ye geliyor. Bu, 800 megavatlık enerjiye ve elektrik üretiminin yarısına denk geliyor. Eski rejim döneminde üretim ve iletim istasyonları ile elektrik bağlantı hatlarında meydana gelen hasar çok büyük. Bunları onarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dai, Suriye’nin iki gemiyi ne zaman teslim alacağına dair bilgi vermedi.

Suriye’nin çoğu bölgesinde devlet tarafından günde sadece 2 veya 3 saat elektrik sağlanabiliyor.

Esad’ın devrilmesinin ardından göreve gelen geçici hükümet, 2 ay içinde günde 8 saate kadar elektrik sağlamayı hedefliyor.

Etiketler Suriye enerji gemi
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