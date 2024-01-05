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Süryani şarabına zam geldi

Süryani şarabına zam geldi
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Alkol ve tütün ürünlerine zam gelmeye devam ediyor. Son olarak Süryani şarabına yüzde 30 oranında zam geldiği bildirildi.

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından alkole ve sigaraya da zam geldi. Bu zamdan şarap da nasibini aldı. 

Bir Süryani şarabı türüne zam geldiğini açıklayan Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar yüzde 30 artışa gidildiğini söyledi.

En düşük Süryani şarabının fiyatı 220 TL'ye, en pahalı şarabın fiyatı ise 1.700 TL'ye yükseldi. 

Dündar zammı sosyal medyadan şöyle paylaştı:

"Mardin Süryani şaraplarına zam geldi yeni yıla birlikte zam yağmuru devam ediyor."

 

Etiketler süryani şarabı zam şarap fiyatları
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