Süt ürünlerine gelen zam satışları olumsuz etkiledi

Süt ve süt ürünlerine yeni yıl itibarıyla ortalama yüzde 25 zam geldi. Süt ürünleri üreticileri, artan maliyetler nedeniyle fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söylerken, zamların ardından satışlarda düşüş yaşandığına dikkat çekti.

Bazı ürünlerde ise yaşanan fiyat yükselişleri yüzde 25’i aştı. Bir kilogramlık tereyağın fiyatı 60 TL’yken 80 TL seviyesini aştı. 500 gramlık kaşar peynirin fiyatı ise 24 TL seviyelerinden 35 TL’ye kadar çıktı.



Sektör temsilcileri çiğ süt fiyatlarının yanında ambalaj fiyatlarındaki artışın da zamlarda etkili olduğunu söyledi.