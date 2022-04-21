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Süt ve krema ihracatı için dikkat çeken karar

Süt ve krema ihracatı için dikkat çeken karar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünlerin listesi güncellendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile süt ve krema, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünler listesine eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında söz sahibi olduğu ürünler arasına süt ve krema da eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre süt ve konsantre edilmiş veya ilave şeker taşıyan veya tatlandırıcı maddeler içeren kremaların ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi.

Yeni ekleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu ürünler şöyle sıralandı:

  • Patates
  • Domates
  • Kuru soğan
  • Kuru sarmısak
  • Hıyarlar, kornişonlar
  • Patlıcan
  • Fasulye
  • Sivri biber
  • Zeytinler
  • Adi fasulye
  • Kırmızı mercimek
  • Portakal
  • Mandarin
  • Limon
  • Karpuzlar
  • Elma
  • Zeytinyağı
  • Tavuk eti
  • Yumurta
  • Tereyağı
  • Süt ve krema
Etiketler süt ve krema ihracat tarım ve orman bakanlığı
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