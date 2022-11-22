  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolarlık hesap

Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolarlık hesap

Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolarlık hesap
Güncelleme:

Uluslararası ajanslarda yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açmasına yönelik yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği duyuruldu.

Uluslararası ajanslarda yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında (TCMB) 5 milyar dolar tutarında mevduat hesabı açması için gerçekleştirilen görüşmelerde sona yaklaşıldığı aktarıldı. Habere göre, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, e-posta ile verdiği yanıtta, "(Türkiye Cumhuriyeti) Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat için son görüşmeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca adı açıklanmayan bir Türk yetkilinin, Suudi Arabistan ile mevduat anlaşması konusunda yürütülen görüşmelerin son aşamada olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Etiketler arabistran hesap
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte madde madde patronların EYT talepleri
AK Parti'nin İYİ Parti'ye teklifi ortaya çıktı
Dolar kurunda 32 yıl sonra bir ilk, altın yeniden yükselişte
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu doğum günü pozlarıyla annesini geçti
Katarlı taraftara bu ''insanlık'' fazla geldi! Şaşkınlığı olay oldu
AFAD'dan 6 il için alarm! Atkıları bereleri hazırlayın!
Defne Joy Foster'ın annesinden Hıncal Uluç açıklaması: Kızım onu kapıda bekliyor
Deniz Yağbasan, İslam Memiş ve Selçuk Geçer... 3 ünlü ekonomist dolar ve altın tahminlerini açıkladı
Bez Bebek'in Yağmur'u büyüdü, gören gözlerine inanamadı
Gaziantep'teki faciayı şehit öğretmen önlemiş