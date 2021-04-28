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Tam kapanma sürecinde yurt dışına çıkacaklar dikkat!

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), tam kapanma sürecinde yurt dışına çıkacak yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta, yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışından gelmeyi planlayan yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyeceğini duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışından gelecek veya yurt dışına seyahat planı olan yolcularımız, izin belgesi gerekmeksizin varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."

AA

Etiketler istanbul havalimanı yurtdışı seyahat izin belgesi
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