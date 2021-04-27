Tam kapanmada bankaların çalışma saatleri belli oldu

29 Nisan perşembe günü başlayacak tam kapanmada bankaların mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından dün akşam yaptığı açıklamayla tam kapanmaya geçileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe gününden 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar tam kapanma sürecine girileceğini söyledi.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU AYRIMI YOK

Tam kapanmada hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmayacak. Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI

Kısıtlamada üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

BANKALARIN MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

29 Nisan'dan itibaren mesai saatleri değişen bir sektörde bankalar oldu. Tam kapanma nedeniyle bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında mesai yapacak. Banka şubelerinde sınırlı sayıda müşteri ağırlanacak.