Tarihi zirveyi gören Dolar/TL yönünü değiştirdi! İşte son durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 7,24'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,3622'yi gördü. Kur şu dakikalarda 7.20 civarında hareket ediyor.

Euro/TL 8,48'den, sterlin/TL ise 9,38'den işlem görüyor. Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde anlaşma sağlanamaması ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu ifade etti.

Erdoğan'dan çok konuşulacak döviz ve Akşener'e ittifak daveti açıklaması

Türk Lirası erimeye devam ederken AK Parti'den flaş açıklama

MERKEZ'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini vurgulayan analistler, buna paralel fonlama maliyetlerinin de arttığını söyledi. Analistler, ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.

Haftanın son işlem gününde ise kur 7,26 seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda euro 8,59 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün yüzde 1,24 değer kazanan altının ons fiyatı, bugün ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği beklentileri ile Asya piyasalarında 2.075 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.30 itibarıyla 2.058 dolardan işlem görüyor.

Dün, 485 lirayla rekor seviyeye çıkan ve daha sonra günü yüzde 3,9 kazançla tamamlayan altının gram fiyatı da şu dakikalarda 484 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.250 liradan satılıyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki gerilimin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.075 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 450-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Uzmanlar, son artışta döviz kurlarındaki yükselişin etkili olduğunu söylüyor.

Bugün altının gram fiyatı 481 lira seviyelerinde, ons altın 2,052 dolar, çeyrek altın 789,4 TL , Cumhuriyet altını ise 3.141 lira seviyelerinde.