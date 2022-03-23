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Tarım Bakanlığı'ndan et fiyatlarına zam açıklaması

Tarım Bakanlığı'ndan et fiyatlarına zam açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı ve beyaz et ürünlerine yaptığı zamma ilişkin açıklama yaptı.

Et ve Süt Kurumu'nun Genel Müdürü Osman Uzun, ''Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık'' açıklamasıyla tartışma yarattı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır.

Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

 

Et ve Süt Kurumu: ''Uzun kuyruklar oluşuyordu, o yüzden zam yaptık''Et ve Süt Kurumu: ''Uzun kuyruklar oluşuyordu, o yüzden zam yaptık''Ekonomi

 

Etiketler tarım ve orman bakanlığı et fiyatlarına zam
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