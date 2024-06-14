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Tarım Kredi Kooperatifi'nden sürpriz satın alma

Tarım Kredi Kooperatifi'nden sürpriz satın alma
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Afyonkarahisar'daki Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adına tescil edildiğini bildirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Afyonkarahisar'da yer alan Oruçoğlu Yağ Sanayi'yi aldı. Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, grup iştiraklerinden Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı yapmak ve üretici ortaklarının menfaatlerini en üst seviyede korumak amacıyla kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şirketin büyüme hedefleri kapsamında, yeni yatırım ve tesis satın alma alternatiflerinin yetkili kurullarca yapılan çalışmalar ve bağımsız kuruluşlara hazırlatılan raporlar ışığında tüm detaylarıyla değerlendirildiği ifade edildi.

Afyonkarahisar'da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ entegre üretim tesislerinin, cebri icra yoluyla satışının ilanı üzerine şirketin de ihaleye katılma kararı aldığı belirtilen açıklamada, ilgili kurumlara tüm müracaatların eksiksiz yapıldığı ve resmi izinlerin alındığı bilgisi verildi.

 

Etiketler tarım kredi kooperatifi Tarım Kredi satınalma oruçoğlu yağ sanayi
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