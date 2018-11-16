Tarlada 20, markette 175 lira

Nisan ayında marketlerde kilosunun 100 lirayı bulan Antep fıstığı, aradan geçen sürede fiyatını markette 70 TL'ye ticaret borsasında ise 30 liraya kadar düşürdü. Fakat bu seferde Anadolu mutfağından önemli yer tutan çiçek bamyasının kilogramı, yaş olarak 20 liraya, kurutulduktan sonra market ve pazarlarda 175 liraya kadar çıktı.

Rakamlar kuru bamyanın market fiyatının Antep fıstığına iki kattan fazla fark atarken, çeyrek altının da yarısına ulaştığını gösteriyor.

Amasya'nın Taşova ve Göynücek ilçelerinde yaygın şekilde üretilen çiçek bamyası, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı sağlıyor.

TARLADA 20 MARKETTE 175 TL

Ekimine nisan ayında başlanan, haziran ayının ortalarından sonra hasat edilen sarı renkli ve küçük meyveli çiçek bamyası, yaş ve kurutulmuş olarak değerlendiriliyor. Kilogramı yaş olarak 20 liraya satılan bamya, ipe dizilip kurutulduktan sonra toptancılara 100 liraya veriliyor. Kuru bamya, market ve pazar tezgahlarında ise 175 liraya kadar alıcı buluyor.

TAŞOVA'DA 250 TON ÜRETİLİYOR

Taşova Ziraat Odası Başkanı Hasan Dikmen, ilçede yılda ortalama 250 ton bamya üretildiğini, bunun da Türkiye'nin ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını söyledi. Kurutulduktan sonra bamyanın fiyatının arttığına işaret eden Dikmen, "Piyasada kuru bamyanın toptan fiyatı 100 lira. Yaş bamya ise 20 lira civarında satılıyor" dedi.

Bamya üreticisi ve toptancısı Ömer Hancı ise bamyanın Taşova ilçesi ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Sezon başında bamyanın toptan fiyatı 120 lira civarındaydı, ithal bamyanın gelmesiyle 100 liraya kadar düştü. Bamya pazara az gelirse fiyatı biraz artar, çok gelirse biraz düşer. Yaşken hemen toplayıp zahmetsiz şekilde satılan bamyayı kurutması zaman alıyor, emek istiyor. O yüzden kurusunun fiyatı daha pahalı oluyor" diye konuştu.