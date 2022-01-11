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TCDD personel alımı yapacak

TCDD personel alımı yapacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, 75 personel alımı yapacağını duyurdu. Ön lisans programlarından mezun olan erkek adayların başvuru yapabileceği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün "İstasyon Operasyon İşçisi Alım İlanı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul'da bulunan iş yerlerine belirsiz süreli işçi olarak 75 istasyon operasyon işçisi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI
Alım için belirtilen ön lisans programlarından mezun erkek adaylar başvuru yapabilecek. Adayların 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. İş gücü talebi 17 Ocak 2022'ye kadar İŞKUR'da yayımlanacak. Evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ve sonucunun da aralarında bulunduğu diğer detaylar TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

AA

Etiketler tcdd personel alımı tcdd işçi alacak
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