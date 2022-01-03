TCDD, YHT seferlerine de zam yaptı

Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zamdan İBB'yi sorumlu tutun TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 20 zam yaptı. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray ücretlerine yapılan zam sonrası, TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine de bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 oranında zam gerçekleşti.

2022 yılının ilk gününde elektrik, doğalgaz ve köprülere uygulanan zam sonrası bir zam da Marmaray ücretlerine yapılmıştı. Marmaray’da fiyatlarında ortalama yüzde 36 oranında artış gerçekleşti.

KONYA-İSTANBUL BİLETİ 118 LİRADAN 143 LİRAYA YÜKSELDİ

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 45 TL’den 53.5, gidiş-dönüş ücreti 90, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 118 TL’den 143 TL’ye yükseldi.

Konya-Ankara arası sefere yüzde 16, Konya-İstanbul arası sefere de yüzde 21 zamlanmış oldu.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 98.5 lira olan bilet fiyatı 118.5 lira olurken gidiş-dönüş ücreti ise 202 lira olarak belirlendi.

ESKİŞEHİR-KONYA ARASI GİDİŞ DÖNÜŞ 94 LİRA OLDU

Eskişehir-Ankara arası 43.5 lira olan YHT bileti 52.5 lira olurken, 74 lira olan gidiş-dönüş biletinin fiyatı ise 90 lira oldu. 37 lira olan genç tarife ücreti ise 45 lira oldu.

İstanbul-Eskişehir arası 64 lira olan bilet fiyatı 77 lira olurken, gidiş-dönüş ücreti ise 109 liradan 131 liraya artırıldı.

Eskişehir-İstanbul arası genç tarife ücreti ise 54.5 liradan 65.5 liraya artırıldı.

55 lira olan Eskişehir-Konya arası YHT bileti de 66 liraya çıkartılırken 94 lira olan gidiş-dönüş ücreti ise 113 liraya çıkartıldı.

Konya-Eskişehir arası genç tarife ücreti ise 47 liradan 56.5 liraya çıkartıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

TCDD, MARMARAY ZAMMINDA TOPU İBB’YE ATMIŞTI

Marmaray’a yüzde 36 oranında zam yapılmasının ardından TCDD tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu ileri sürülmüştü.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da, “TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Ellerini tutan yok” demişti.

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