TCDD zararda rekor kırdı

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre yıllardır zarar etmesi nedeniyle, iç kaynak yaratamayan kurum kaynak ihtiyacının sürekli olarak bakanlıkların bütçesinden yapılan transferler ile karşılıyor. KİT sistemi içinde en çok para transferi yapılan kuruluş olan TCDD 2018 yılında da bu özelliğini sürdürdü. Kurum tarafından 2018 yılında 7.4 milyar lira yatırım harcaması yapılırken bunun 3.9 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sermaye aktarımı yoluyla karşılandı.

2016 yılında 25 bin kişinin çalıştığı TCDD'de personel sayısı 2017'de 14 bin 468'e inmişti. Geçen yıl sayı yüzde 1.4 daha azalarak 14 bin 263 oldu. 2018'de kurumun toplam istihdam gideri yüzde 13.1 artarak 1 milyar 356 milyon lira oldu. TCDD'nin 2018 yılı itibariyle 9 bin 131'i konvansiyonel ana hat, 2 bin 396'sı tali hat olmak üzere toplam 11 bin 527 kilometrelik konvansiyonel hattı ve bin 213 kilometre Yüksek Hızlı Tren hattı bulunuyor.

