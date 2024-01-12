TCG Anadolu'ya kardeş geliyor: En büyük ikinci geminin teslim tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TCG Anadolu'dan sonra en büyük ikinci gemi olan Derya'nın teslimat töreninin 19 Ocak'ta yapılacağını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 2024 yılının sürprizle dolu bir yıl olacağını ifade eden Görgün, ''19 Ocak'ta TCG Anadolu’dan sonra 2’nci en büyük gemi Derya’nın kabulü gerçekleşecek'' dedi.

Görgün'ün açıklamalarından satır başları şöyle:



2024 yılı, daha önce başlatılan teslimatını gerçekleştireceğimiz projelerimizin yanı sıra, yeniden başlayacağımız, silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğimiz sürprizlere dolu bir yıl olacak. 19 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gemi platformlarımızın teslimat törenini yapacağız. TCG Anadolu’dan sonra 2’nci en büyük gemi Derya’nın kabulü gerçekleşecek

Milli Muharip Uçak göklerle buluşacak

Milli Muharip Uçak Kaan’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak.

İHA kamerasının seri üretimi başlıyor

İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacak.

TCG DERYA'nın özellikleri

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Yalova'daki Sefine Tersanesi tarafından inşa faaliyetleri devam eden DERYA ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemiyle süratli şekilde yapmak, gemilerde bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının (İHA) belirli seviyede bakım ve onarımlarının yapılmasına destek sağlamak amaçlanıyor.

26 bin ton taşıyabiliyor

TCG DERYA gemisi 25 metreye yakın azami genişliğe sahip. Saatte 24 deniz mili hıza ulaşabilecek. 26 bin ton deplasmanı ile zorlu deniz koşullarında güvenle ilerleyebilecek.

TCG DERYA’nın teknik özellikleri şöyledir:

• Gemi uzunluğu: 199,9 metre

• Gemi genişliği: 24,4 metre

• Deplasman: 26.115 ton

• Hız: 26 deniz mili

• Menzil: 4.500 deniz mili

• İkmal kapasitesi: 9.000 ton dizel, 1000 ton JP-5, 1.200 ton su ve 400 ton mühimmat

• Hava taşıma kapasitesi: 2 adet Seahawk veya benzeri helikopter, İHA

• Personel kapasitesi: 157 personel

• Silah: 2 adet 25mm Stabilize Top Sistemi (STOP)

• Elektronik sistemler: ASELSAN tarafından sağlanan Seyir Yardımcıları, Entegre Köprü Üstü Sistemi, Cayro Sistemi, İskandil Sistemi, Sualtı Telefonu, Entegre Muhabere Sistemleri, Uydu Muhabere Sistemleri, IFF Sistemi, Helikopter Kontrol Radarı, Gece/Gündüz Kamera (Kırlangıç) Sistemi ve HAVELSAN tarafından sağlanan Savaş Yönetim Sistemi (SYS), Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), Gemi Bilgi Sistemi (GEBİS), Mesaj İşletim Sistemi (MİS)