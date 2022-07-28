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TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na ''Herkes faiz artırırken neden faiz indiriyoruz?'' sorusu

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'na ''Herkes faiz artırırken neden faiz indiriyoruz?'' sorusu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda ''Enflasyonu düşürmek için dünyadaki diğer merkez bankaları faiz artırırken biz neden indiriyoruz'' sorusuna yanıt verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılı üçüncü Enflasyon Raporu'nu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'e yükseldi. Önceki raporda tahmin yüzde 42,8'di. Ayrıca 2023 sonu için enflasyon tahmini yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'ye çıkarıldı. Ankara'da gerçekleşen toplantıda sunumun sonrasında bir basın toplantısı gerçekleşti.

TOPLANTIYA DAMGA VURAN SORU
Basın toplantısında Merkez Bankası'nın rezervlerinden politika faiz kararlarına kadar birçok konuda soruları yanıtlayan Kavcıoğlu'na yöneltilen bir soruysa adeta toplantıya damga vurdu.

"DÜNYADA HERKES YANLIŞ YAPARKEN BİZ Mİ DOĞRU YAPIYORUZ YORUMLARI YAPILIYOR"
Dünyada diğer merkez bankalarının politika faizini artırırken Merkez Bankası'nın sabit bırakması ile ilgili olarak bir gazetecinin yönelttiği "Dünyada herkes yanlış yaparken biz mi doğru yapıyoruz yorumları yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için politika faizinin bir politika aracı olmaktan çıkıp çıkmadığını sormak istiyorum" şeklindeki soruya, Kavcıoğlu'nun cevabı ise şöyle oldu:

"Merkez Bankası'nın politika aracı politika faizi. Dünyada böyle bir yaklaşım yok. Politika faizini bir araç olmaktan çıkardılarsa aynı eleştiri bizim için de geçerli. Faizi bir politika aracı olarak kullanılmadığını söylemek doğru değil. Kimin doğru yaptığını zaman gösterir. Biz kendi ülkemizin dertleri içerisinde uyguladığımız politikalar çerçevesinde her ay oturup karar veriyoruz. Yatırım, ihracat, üretim ve istihdam üzerine bir ekonomik modeli yürütüyoruz.

"FAİZ KONUSUNDA DOĞRU KARAR VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Faiz konusunda ayrışıyoruz ama ekonominin olumsuz gelişmelere tepki veren olumlu gelişmeler konusunda da ayrışıyoruz. Türkiye sadece faiz konusunda ayrışmıyor olumlu anlamda Türkiye ekonomik verilerde de pozitif ayrışıyor. Faiz konusunda doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Bu kadar olumsuzluk içinde yatırımlarımızı artırmamız sonuçta ülke olarak ne kadar doğru hareket ettiğimizi herkes görecektir."

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Etiketler merkez bankası şahap kavcıoğlu faiz
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