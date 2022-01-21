TCMB enflaston için kritik tarihi açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını 27 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştireceğini duyurdu.

Piyasalar TCMB'nin 2022 enflasyon tahmini ve dünkü kararına ilişkin detaylar için 27 Ocak'ta açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporuna odaklandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-I'in tanıtımı amacıyla 27 Ocak 2022 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir" denildi.

Toplantıda Kavcıoğlu'nun sunumunun ardından soru cevap bölümü de yer alacak.

''YANITI HENÜZ BİZDE YOK''

ReuterS'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB kararına bakarsak sınırlı bir iyimserlikten bahsedebiliriz. Banka yeni ekonomi programında politika faizi ile ilgili indirimleri tamamladığını dolayısıyla programda kendine ait bölümü bitirdiğini ifade etti.

Bu nedenle piyasada sınırlı bir iyimserlik oluştu" dedi ve ekledi:

"Ancak şu anda ekonomideki esas sorun düşük reel faiz nedeniyle enflasyondaki yükselişin sürecek olması. Enflasyonda tepe noktasının yüzde 50, yüzde 55 ile mayıs-haziranda görüleceğini öngörüyorum. Bu ana problem ve buna ilişkin ne TCMB ne de bir başka ekonomi birimi bir adım atmış değil. Yüksek enflasyonla TCMB'nin faiz artışı ile mücadele etmeyeceğini anlıyoruz. Ancak kimin mücadele edeceğini bu enflasyonun nasıl düşeceği sorununu yanıtı henüz bizde yok"

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40-60 BANDINDA

Enflasyon, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak 19 yılın en yüksek seviyesi olan yıllık yüzde 36.08'e çıktı. Piyasa beklentileri enflasyonda olası bir düşüşün ancak yılın ikinci yarısında başlayabileceğini, ondan önce ise enflasyonun yüzde 40-60 bandına yükseleceği şeklinde.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANMIŞTI

TCMB'nin geçen hafta yayımladığı reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı ocak ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 25,37 olarak kaydedildi. Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,13 oldu.

TL'DE YÜZDE 44 DEĞER KAYBI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planının yarattığı endişeler sebebiyle TL geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.