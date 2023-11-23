TCMB faiz kararını açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı için kritik gün geldi. TCMB Kasım ayı faiz kararını bugün açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım ayı politika faiz kararını bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıklayacak.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılacak olan toplantının 14.00'da sona ermesi ve TCMB'nin faiz kararını açıklaması bekleniyor.

TCMB son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 35'e yükseltmişti.

Ekonomistlerin beklentileri, faiz artırım sürecinin 250 baz puanla devam edeceği yönünde. Karar metninde, verilecek mesajlar da odakta olacak. Enflasyon rotası, sadeleşme süreci ve sıkılaşmanın seyrine dair ipuçları yakından izlenecek.

Bugün toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Kasım ayı faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinin bu hafta yüzde 37,8’e, üç ay sonra ise yüzde 40’a yükselmesi bekleniyor. Öte yandan Morgan Stanley, parasal duruş büyük ölçüde normalleştiğinden ve şimdiye kadar yapılan sıkılaştırmanın etkisi önümüzdeki aylarda daha görünür hale geleceğinden, bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık daha küçük bir artış beklediğini ifade etmişti.

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist ise yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

AA Finans'ın 12 ekonomistle yaptığı TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketinde ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşmişti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.