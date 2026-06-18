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TCMB rezervleri eridi... 2026'nın en düşük seviyesinde

TCMB rezervleri eridi... 2026'nın en düşük seviyesinde
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Haziran 2026 haftasında 7,3 milyar dolarlık sert bir düşüşle 152,1 milyar dolara geriledi. Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören rezervlerde en büyük kayıp, 100 milyar dolar sınırının altına inen altın kaleminde yaşandı. Brüt döviz rezervleri ise 53,1 milyar dolara düştü.

Bankacılık ve finans sektörünün likidite yapısını yansıtan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Piyasaların yakından takip ettiği 12 Haziran 2026 tarihli resmi verilere göre, TCMB'nin toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,6 oranında değer kaybederek 152 milyar 81 milyon dolara geriledi.

Haftalık bazda yaşanan 7 milyar 343 milyon dolarlık bu net kayıp, toplam rezervleri son bir yılın (Haziran 2025'ten bu yana) en düşük seviyesine çekti.

Altın Rezervlerinde Kritik Eşik Aşıldı: 100 Milyar Doların Altına İndi

Toplam rezervlerdeki daralmanın ana omurgasını altın hesaplarındaki erime oluşturdu. Küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmaları ve varlık değerlemelerindeki değişimlerin doğrudan yansıdığı altın rezervleri, sadece bir hafta içinde 6 milyar 213 milyon dolar azaldı. Bu sert hareketlilikle birlikte, bir önceki hafta 105 milyar 170 milyon dolar olan altın rezervlerinin toplam değeri, psikolojik bir eşik olan 100 milyar dolar sınırının altına inerek 98 milyar 957 milyon dolar seviyesine yerleşti.

Brüt Döviz Rezervlerinde 1,13 Milyar Dolarlık Kayıp

TCMB'nin açıkladığı rapordaki aşağı yönlü hareketlilik sadece altınla sınırlı kalmadı. Bankanın brüt döviz rezervi kalemi de 12 Haziran ile sona eren haftada 1 milyar 130 milyon dolar azalış gösterdi.

Açıklanan verilere göre 5 Haziran haftasında 54 milyar 254 milyon dolar seviyesinde gücünü koruyan brüt döviz rezervleri, yaşanan bu düşüşün ardından 12 Haziran itibarıyla 53 milyar 124 milyon dolara gerilemiş oldu.

konomi kurmayları ve piyasa uzmanları, hem döviz hem de altın cephesindeki bu eş zamanlı rezerv azalışının önümüzdeki dönem piyasa dinamiklerine olası etkilerini yakından izlemeye devam ediyor.

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Etiketler Merkez Bankası rezervleri tcmb brüt döviz rezervi altın rezervi ekonomi finans döviz piyasaları TCMB rezervleri
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