TCMB rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri 159 milyar dolar 398 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezervlerindeki artış devam ediyor.

25 ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artan toplam rezervler, 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi.

Böylece TCMB'nin toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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