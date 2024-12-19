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TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde

TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 milyar 92 milyon dolar artışla 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Aralık ile biten haftada 4 milyar 92 milyon dolar artışla 163 milyar 482 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artarak 95 milyar 11 milyon dolardan 98 milyar 175 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 13 Aralık haftasında 928 milyon dolar artarak 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Etiketler tcmb rezerv dolar altın
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