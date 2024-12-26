TCMB rezervlerinde sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 7 milyar 288 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 7 milyar 288 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 20 Aralık itibarıyla toplam rezervler 163 milyar 482 milyon dolardan, 156 milyar 194 milyon dolara geriledi.

Brüt rezervler 98 milyar 175 milyon dolardan 92 milyar 388 milyon dolara, altın rezervleri 65 milyar 307 milyon dolardan 63 milyar 806 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 65 milyar 486 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 3 milyar 675 milyon dolar azalarak 61 milyar 811 milyon dolara indi.