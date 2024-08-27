  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TCMB sıkı para politikası için tamam mı/devam mı kararını verdi

TCMB sıkı para politikası için tamam mı/devam mı kararını verdi

TCMB sıkı para politikası için tamam mı/devam mı kararını verdi
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde, öncü göstergelerin, ağustosta aylık enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı.

Merkez Bankası'nın PPK toplantı özetinde, para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğine vurgu yapılarak, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı 6 para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

PPK özetinde şöyle denildi:

"Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."

Etiketler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tcmb Sıkı Para Politikası rpaor özeti ppk özeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilan Polat ile ilgili olay iddia: Telefonları susmuyor, kapısı durmuyor Dilan Polat ile ilgili olay iddia: Telefonları susmuyor, kapısı durmuyor En pahalı mangal... Mangal keyfi tam 400 bin TL'ye mal oldu En pahalı mangal... Mangal keyfi tam 400 bin TL'ye mal oldu Emekli, memur, ev hanımı... Milyonları ilgilendiren düzenlemeler geliyor Emekli, memur, ev hanımı... Milyonları ilgilendiren düzenlemeler geliyor İşte en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler İşte en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekler İzmir'de aile faciası: 3 çocuğunu öldürdü İzmir'de aile faciası: 3 çocuğunu öldürdü Kürsüde Erdoğan ile Bahçeli arasında ilginç anlar Kürsüde Erdoğan ile Bahçeli arasında ilginç anlar Son araştırmadan AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber: ''Erdoğan artık dokunulmaz değil'' Son araştırmadan AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber: ''Erdoğan artık dokunulmaz değil'' Zeynep Bastık beyaz bikinisiyle İtalya'da mankenlere taş çıkardı Zeynep Bastık beyaz bikinisiyle İtalya'da mankenlere taş çıkardı İstanbul'da kuvvetli yağış: İstiklal Caddesi göle döndü, tramvay yolunu su bastı İstanbul'da kuvvetli yağış: İstiklal Caddesi göle döndü, tramvay yolunu su bastı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan babasını kızdıracak paylaşım Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan babasını kızdıracak paylaşım
Malazgirt Zaferi programındaki komutanlar iddiasına yalanlama Malazgirt Zaferi programındaki komutanlar iddiasına yalanlama Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor Yıllar sonra ortaya çıkan skandal: Covid-19'a iktidar sansürü Yıllar sonra ortaya çıkan skandal: Covid-19'a iktidar sansürü Cüneyt Özdemir'den Ersan Şen ve Can Atalay için dikkat çeken açıklamalar Cüneyt Özdemir'den Ersan Şen ve Can Atalay için dikkat çeken açıklamalar Çok sayıda ilimizde sağanak yağış alarmı verildi Çok sayıda ilimizde sağanak yağış alarmı verildi İkinci el araç satışına düzenleme getirildi İkinci el araç satışına düzenleme getirildi Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı İzmir Kordon'da rezalet: Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler İzmir Kordon'da rezalet: Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler İstanbul'da yol ortasında kadına şiddet: Yumrukladı, yerde sürükledi, sopayla vurdu İstanbul'da yol ortasında kadına şiddet: Yumrukladı, yerde sürükledi, sopayla vurdu Karadenizli girişimciden Karadeniz fıkrası gibi tatil konsepti Karadenizli girişimciden Karadeniz fıkrası gibi tatil konsepti