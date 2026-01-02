TCMB yeni yıla yeni bir faiz indirimiyle girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mal ve hizmet tedarikinde yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını yüzde 53.25'ten yüzde 43'e düşürdü.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde yapılan geç ödemelerde geçen yıl yüzde 53.25 olarak uygulanan temerrüt faiz oranını 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 43'e düşürdü.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadeler yer aldı:

"13/01/2021 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43.00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2.020 Türk lirası olarak tespit edilmiştir."