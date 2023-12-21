TCMB yılın son faiz kararını açıklıyor: Tahminler belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler öncesi "görevde olduğum sürece faiz artmayacak, düşecek" açıklamasına rağmen, seçimlerin ardından aralıksız faiz arttırımı kararı alan TCMB 2023 yılının son faiz kararını da bugün açıklayacak. İşte piyasanın beklentileri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Banka, hazirandan bu yana art arda 6 toplantıda faiz artırdı. Faiz yüzde 8,5'ten yüzde 40'a yükseltildi. Yılın son toplantısında da faiz artırımına devam edilmesi bekleniyor. Reuters'ın 12 ekonomistle yaptığı ankette, ortak beklenti 250 baz puanlık yükseliş oldu.

Bu toplantıda bankanın faiz karar metni de dikkatle takip edilecek.Faiz artış sürecinin sona erip ermediğine ilişkin yapılacak açıklamalara yoğunlaşılacak. Merkez Bankası kasım toplantısında, parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını duyurmuştu. Ekonomistler bankanın 1 ya da 2 faiz artışı sonrası süreci sonlandıracağı tahmininde bulunuyor.

PPK beklenti anketi açıklandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi de, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

TCMB kasım ayında sürpriz yapmıştı

TCMB’nin kasım ayı PPK toplantısı öncesinde piyasalar, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 35’ten yüzde 37,5 seviyesine çıkarmasını bekliyordu; fakat TCMB, şahin bir kararla politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 40 seviyesine çekmişti. Bugün gerçekleşecek toplantıdan da sürpriz bir karar çıkma ihtimali tabi ki imkansız değil; fakat gerek uzmanlar gerek piyasalar gerekse de 15 Aralık 2023 Cuma günü yayımlanan TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, TCMB'nin aralık ayı faiz kararına yönelik beklentiyi yüzde 42,50 olarak öngördü.