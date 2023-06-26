TCMB'den bankalara için yeni karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında alınan sadeleştirme kararları çerçevesinde ilk adımını attı.

TCMB, bankaları Liralaşma’ya teşvik etmek için uyguladığı menkul kıymet tesis düzenlemesini gevşetti. Buna göre, bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'dan yüzde 57'ye; yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalar için menkul kıymet tesisi oranı da yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi. TCMB, sadeleşme sürecinin ise 'kademeli' olarak devam edeceğini bildirdi.

Buna göre, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bankaların menkul kıymet tesisi yükümlülüğünde değişiklik yapıldı.

Yüksek menkul kıymet tutma yükümlülükleri nedeniyle son yaşanan kur yükselişi, birçok bankanın bilançosunda Türk lirasının ağırlığını yüzde 60’ın altına indirmişti.

Alınan kararla bankaların bilançolarındaki Türk lirası ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'tan yüzde 57'ye düşürüldü.

Öte yandan, yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5'e indirildi.

Merkez Bankası tarafından mikro ve makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi konusunda yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023 tarihli kararında mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda ilk adım olarak, menkul kıymet tesisi uygulaması, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirilerek Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Sadeleşme süreci Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam edecektir.​"