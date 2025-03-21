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TCMB'den bir hamle daha! 24 Mart'ta başlıyor

TCMB'den bir hamle daha! 24 Mart'ta başlıyor
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Piyasalarda hareketlilik devam ederken Merkez Bankası'ndan bir adım daha geldi. TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikasını desteklemek amacıyla yeni bir adım attı.

Bu çerçevede TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi.

24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacak.

PİYASADAKİ HAREKETLİLİĞE KARŞI ÖNLEM

Merkez Bankası, piyasadaki hareketliliğin ardından bazı önlemleri devreye almıştı.

TCMB, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı, değişik vadelerde TL depo alım ihaleleri düzenledi.

Takvim dışı toplanan TCMB, ani hareketlerin enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak için gecelik borç verme faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti.

Ayrıca bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) ise şirketlerin pay geri alımlarında esneklik sağlayan kararlarını devreye aldı.

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Etiketler Merkez Bankası tcmb likidite senetleri
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