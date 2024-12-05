TCMB'den DİBS ve kira sertifikası kararı
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Merkez Bankası, TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının yüzde 80'den yüzde 30'a indirildiğini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DİBS ve kira sertifikaları için iskonto oranının değiştirildiğini duyurdu.
TCMB'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir.
Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde “Piyasalar ile İlgili Mevzuat” bölümünden erişim sağlanabilir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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