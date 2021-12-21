TCMB'den ''ileri vadeli kur'' açıklaması: Detaylar belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'ileri vadeli kur' ile ilgili bir açıklama yaptı.



Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, “İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir. 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir. Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir” denildi.