TCMB'den Türk Lirası mevduatları için yeni faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankacılık sistemindeki TL mevduat payını artırmayı amaçlayan adımları kapsamında kur korumalı mevduata uygulanacak en düşük faiz oranını yüzde 35'e düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti.

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi.

Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Buna göre yeni karar sonrasında bu seviye yüzde 35'e indirilmiş oldu.

Yeni uygulama talimatına göre vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı da politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacak. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.

Değişiklikler ise 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.