TCMB'nin dolar, enflasyon ve faiz tahminleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistlerin yıl sonu dolar kuru tahmini 37,28 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 43,31 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 19,32'den yüzde 19,30'e geriledi.

Dolar kuru beklentisi

Buna göre ankette, katılımcıların 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,28 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 42,03 TL olarak belirlendi.

Bir önceki dönemde beklentiler sırasıyla 37,37 ve 41,52 TL olmuştu.

Faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın sekizinci anketinde yüzde 50 olarak belirlendi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 50,00 seviyesinde sabit kaldı.

Enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu anket döneminde yüzde 43,31 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 42,95 olarak belirlenmişti.

Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,71, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak belirlendi.

TCMB ise yılın 3. Enflasyon Raporu'nun sunumunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmediğini belirterek, 2024 sonu hedefini yüzde 38’de, 2025 ve 2026 sonu hedeflerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Bu yılki büyüme tahmini değişmedi

Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3,4 ile değişim göstermedi. 2025 için büyüme öngörüsü yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Cari açık tahmini 25,5 milyar dolara çekildi

Cari işlem dengesinde açık beklentisi bu yıl sonu için 27,6 milyar dolardan 25,5 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl için cari açık tahmini 27,1 milylar dolardan 25,6 milyar dolara düştü.