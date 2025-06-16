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TCMB'nin Dolar, enflasyon ve faiz tahminleri belli oldu

TCMB'nin Dolar, enflasyon ve faiz tahminleri belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz, dolar ve enflasyon beklentilerinden oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Haziran ayı sonuçlarını yayımladı.

Yıl sonu Dolar/TL beklentisi

TCMB'nin açıkladığı anket sonuçlarında katılımcıların 2025 yıl sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi, mayıs anketinde 43,70 iken haziran anketinde 43,57 seviyesine çekildi. Öte yandan, 12 ay sonrası dolar kuru tahmini mayıs döneminde 46,62 olarak belirtilmişken, haziranda bu beklenti 47,04'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz, dolar ve enflasyon beklentilerinden oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı.

Yıl sonu faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki ankette yüzde 49,00 olarak belirtmişken, bu oran haziran döneminde yüzde 46,21 olarak ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz, dolar ve enflasyon beklentilerinden oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi

Katılımcıların Haziran 2025 anketine göre, piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 30,35 seviyesinden yüzde 29,86'ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise mayıs ayında yüzde 25,06 olarak kaydedilirken, haziran anketinde bu oran yüzde 24,56 olarak bildirildi. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi de aynı dönemde yüzde 17,77’den yüzde 17,35’e düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz, dolar ve enflasyon beklentilerinden oluşan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı.

 

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Etiketler yıl sonu enflasyon beklentisi Yıl sonu faiz beklentisi Yıl sonu Dolar/TL beklentisi tcmb Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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