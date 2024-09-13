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TCMB'nin dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri açıklandı

TCMB'nin dolar ve enflasyonda yıl sonu tahminleri açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistlerin yıl sonu dolar kuru tahmini 37,16 lira, enflasyon beklentisi ise yüzde 43,14 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre ankette, katılımcıların 2024 sonu dolar/TL beklentisi 37,16 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 42,43 TL olarak belirlendi.

Bir önceki dönemde beklentiler sırasıyla 37,28 ve 42,03 TL olmuştu.

Faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın dokuzuncu anketinde yüzde 50,83 olarak belirlendi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 50,00 seviyesinde sabit kaldı.

Enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu anket döneminde yüzde 43,14 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 43,31 olarak belirlenmişti.

Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 27,49, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak belirlendi.

Ekonomide yeni yol haritasının belirlendiği OVP'de ise TÜFE beklentisi 2024 için yüzde 41,5 (önceki yüzde 33), 2025 için yüzde 17,5 (önceki yüzde 15,2) olmuştu.

2026 ve 2027 yıllarında ise sırasıyla yüzde 9,7 ve yüzde 7 enflasyon beklendiği bildirilmişti.

Etiketler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tcmb dolar tahmini enflasyon tahmini büyüme tahmini faiz tahmini
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