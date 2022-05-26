TCMB'nin faiz kararı gününde dolar, euro ve altında tansiyon yüksek!

Dolar kuru 16 lira seviyesini aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolara bağlı olarak altın fiyatları da yükselişe geçti. Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.

Yüksek enflasyon, artan jeopolitik riskler, rekor seviyesindeki negatif reel faize karşın etkisizleştirilen para politikası dolar/ TL'nin ateşini yükseltti. Mayıs ayı itibariyle yükselişe geçen dolar/TL yüzde 20'nin üzerinde yükseliş yaşadı.



Dolar 20 Aralık'tan beri ilk kez 16 seviyesini gördü. Analistler enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesine neden olduğunu belirtiyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Faiz kararına ilişkin Reuters anketine katılan 15 ekonomistin tamamı Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,36 TL'den başlayan Dolar 16,36 TL'den, 17,50 TL'den başlayan Euro 17,55 TL'den, 20,59 TL'den başlayan Sterlin ise 20,67 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,39 lira, avronun satış fiyatı ise 17,51 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.845 Dolar'dan, Gram altın 970/971 TL'den, Çeyrek altın 1.560/1.561 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.416/6.417 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,46 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 739 dolar, Ethereum ise bin 936 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.