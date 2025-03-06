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TCMB'nin faiz kararı için geri sayım! Ekonomistler ne bekliyor?

TCMB'nin faiz kararı için geri sayım! Ekonomistler ne bekliyor?
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Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında. TCMB, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler 250 baz puanlık indirim bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mart ayı politika faiz kararını bugün 14.00'te açıklayacak. 

Kurul, 2025 yılının ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekmişti. Banka aralık ayında da 250 baz puan indirime gitmişti.

250 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Anadolu Ajansı'nın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin beklentisi 250 baz puanlık indirimle faizin yüzde 45'ten yüzde 42,5 seviyesine çekilmesi yönünde.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da sosyal medya hesabından faiz kararına ilişkin yaptığı paylaşımda beklentisinin bu yönde olduğunu belirtti.

Kara, "TCMB toplantısı için gönlümden geçen 200 baz puan, tahminim ise 250 baz puan indirim. 250'den fazla olur mu? Böyle bir karar beklentileri bozar ve döviz rezervi kaybına neden olur bu nedenle yapılma olasılığı çok düşük." dedi.

Etiketler tcmb Merkez Bankası faiz kararı indirim politika faizi
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