TCMB'nin TL depo alım ihalesi için teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL depo alım ihalesinde 58 milyar 532 milyon lira teklif edildi.

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye 58 milyar 532 milyon liralık teklif geldi.