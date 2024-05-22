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TCMB'nin TL depo alım ihalesine yeni teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesine yeni teklif
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde sunulan teklif tutarı 114 milyar 945 milyon lira olarak gerçekleşti.

TCMB'nin bugün açtığı 114 milyar 945 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 114 milyar 945 milyon lira oldu.

İhaleye 114 milyar 945 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,85, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Etiketler tcmb depo ihale
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