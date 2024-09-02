TCMB'nin ''TL'ye dönüşüm'' kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz ve altın hesaplarının Türk lirasına çevrilmesine yönelik tebliğlerde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Altın hesaplarından Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi ve Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de, altın hesaplarından Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ yayımlandı. Yapılan değişiklikte "Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31.8.2024, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir" ifadelerine yer verildi.

Bir diğer tebliğ ise Türk Lirası Mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında değişiklik yapılmasına dair gerçekleşti. Değişiklikte "Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/8/2024 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir" ifadesi yer aldı.

TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle:

"TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/19)

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/8/2024 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür."

TÜZEL KİŞİ DAHİL EDİLDİ

TCMB, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi dahil edildi.

FAİZ ORANI ÜST SINIRI YÜKSELTİLDİ

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı.