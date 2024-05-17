TCMB'nin yeni faiz hamlesi için beklenti belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin ilk beklenti anketi sonuçlandı.

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngördü.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

Bugün açıklanan son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi yüzde 50,00 olarak belirlenmişti.