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  3. 24 Mart 2020 18:29

TEB'den ekonomiye destek paketi !

Türk Ekonomi Bankası (TEB), küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ekonomiye destek vermek üzere müşterilerine kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan bir destek paketi açıkladı.

TEB'den ekonomiye destek paketi !
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Corona virüsünün ekonomiye etkilerini azaltmak için destek paketi açıklayan bankalar arasında TEB de katıldı. Yapılan açıklamaya göre;

TEB’den kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek. Kredi ödemelerinde erteleme talebinde bulunmak isteyen müşteriler, TEB Şubeleri ve TEB Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

25 Mart tarihi itibarıyla, CEPTETEB, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan'a kadar masraf alınmayacak.

Ayrıca, TEB müşterileri “Üç Banka Tek ATM” noktalarından para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz yapabilecek.

Bunlarla birlikte TEB, müşterilerinin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklenmesi konusunda çalışmalarına devam edecek.

Sözcü

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