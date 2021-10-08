Teknik Analiz Nedir? Nasıl Çalışır? Bilmeniz Gerekenler

Kripto paralar sebebiyle birçok kişi, yatırım araçlarıyla ilgili terimleri merak etmeye başladı.

Bu terimler arasında da en çok merak edilen şüphesiz ki teknik analiz. Aslında teknik analize sadece bir terim olarak yaklaşmak çok yanlış bir durum diyebiliriz. Birçok yatırım ustasında teknik analiz bir bilimdir fikri ortaya çıkıyor. Hatta bir kısmı da teknik analiz için sanat diyor. Bakalım teknik analiz neymiş, bilim mi yoksa sanat mı ya da başka bir şey mi?

Kripto paralar ile alakalı teknik analizler için bitcoin teknik analiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz, bir şirketin hisse senedinin, finans aracının, ülke para birimlerinin, altının, gümüşün ve kripto paraların fiyat hareketinin yorumlanmasıdır. Teknik analiz bahse konu olan finans aracının fiyat desteğini, direncini, aralık ve trendleri belirlemek için çeşitli çizelgeler ve istatistiksel göstergeler kullanır. Hisse senedinin, kripto para biriminin veya başka bir yatırım aracının potansiyel yönünü tahmin etmeye yardımcı olmak için tarihsel olarak, geçmişte ilgili fiyat kalıplarını ve davranışlarını açıklamaya çalışır.

Elbette teknik analiz çeşitli sebeplerden ötürü çalışmayabilir. Sadece belirli bir enstrümanın fiyatına bakarak karar vermek her zaman doğru sonucu vermeyecektir. Dünyadaki gelişmeleri takip etmek, merkez bankası başkanlarının açıklamalarını okumak gibi durumlar da oldukça önemlidir. Kripto paralar ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek için de https://uzmancoin.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Teknik Analiz Nasıl Çalışır?

Teknik analiz, çok basit bir açıklama ile tarihsel fiyat hareketlerini kullanarak, kripto para ya da hissenin fiyatını, fiyatı hareket ettiren arz ve talebi yorumlamaya odaklanır.

Bildiğiniz gibi büyük yatırımcılar piyasalar tarafından balina olarak yorumlanır Balinaların kim olduğunu soruyorsanız büyük kurumları ve yatırım fonlarını balina olarak yorumlayabiliriz. Kripto para piyasasında ise büyük madencilik şirketlerinin de balina olduğunu söylemek yanlış olmaz.

İşte bu balinalar kripto para fiyatlarını ya da hisse senetlerinin fiyatlarını hareket ettiren piyasa katılımcılardır.

Teknik analiz, hem alım hem de satım açısından güçlü ilgi alan fiyat alanlarını belirlemek için çeşitli çizelgeler ve göstergeler kullanarak balinaların faaliyetlerini görsel olarak izler.

Teknik analizde, fiyatlar birbirini takip etme eğilimi içinde olduğu için yatırımcılar geçmiş verileri kullanmaktadır.

Teknik Analiz Kimler İçindir?

Hisse senedi piyasasında, ülkelerin para birimleriyle, kripto paralar ile veya başka bir ticarete konu finansal enstrümanda işlem yapan veya yatırım yapmayı hedefleyen herkes, en azından temel düzeyde bir teknik analiz öğrenmeyi düşünmelidir. Elbette yatırım yaparak kazanmak için sadece teknik analizi kullanmalısınız diye durum söz konusu değil.

Yatırım yapmanın teknik analiz dışında başka yöntemleri de mevcut.

Paranız, daha önce sağlam bir fiyat hareketi olan bir seviyede işleme başlarsa, teknik analiz yatırımcıya, yani size ne kadar potansiyel ödül için ne kadar risk almanız gerektiği konusunda daha bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır.

Hisse senetleri, temel alınan şirketin işlerini ve operasyonlarını temsil eder. Ancak şirketin algısı ve gelecekteki değerlemesi ve performansı hisse fiyatına yansır.

Bu durumu kripto para birimleriyle ilişkilendirebiliriz. Yatırım yaptığınız kripto para biriminin projesi ne kadar olumlu bir şekilde ilerliyorsa, yükselme potansiyeli her zaman var olacaktır.

Ancak teknik analiz ile temel analiz arasında çoğu zaman bir ayrılık vardır. Ancak detaylı bir çalışma ve çalışma sonucunda kazanılan alışkanlıklar kazanma oranınızı arttırabilir.

Destek/Direnç

Yatırımcılar ve analistler yatırım enstrümanının grafiklerini, çeşitli yollar ile görsel olarak işaretleyerek fiyatların tekrar yükselmeden önce daha fazla düşmesini engelleyen belirli fiyat seviyelerini görebilirler. Bunlar fiyat destek seviyeleri olarak bilinir.

Destek bölgeleri alıcılarının yoğunlaştığı ve satıcıların, satışlarının azaldığı ve yavaşladığı bir bölge olarak tanımlanabilir.

Direnç seviyeleri ise, destek noktasından ya da daha aşağı seviyelerden alım yapan yatırımcıların, ellerindeki hisseleri ya da enstrümanları kâr realizasyonu amacıyla satması olarak tanımlanmaktadır. Bu seviyede alıcılar azalıp yavaşlarken, satışlar artacaktır.

Formasyonlar

Formasyonlar nedir gibi sorular da yine teknik analizi öğrenmek isteyen yatırımcılar tarafından sıklıkla sorulan sorulardan birisi. Formasyonlar finansal ürünlerin, (altın, Bitcoin, petrol, hisse senedi vs.) geçmiş zaman dilimlerinde yaptıkları hareketleri temel alarak ileride oluşabilecek fiyat seviyelerini tahmin etmemizi sağlar. Grafik teknik olarak incelendiğinde, ürünün fiyatının hangi yönde ilerleyeceği konusunda tahmin yapılmasına olanak tanır.

Ancak, teknik analize yeni başlayanların unutmaması gereken durumlardan birisi de formasyonların her zaman başarılı bir şekilde çalışmadığı olmamalıdır. Bu sebepten ötürü formasyonlar dikkatli bir şekillde öğrenilmelidir.

Trendler

Trendler, hisse fiyatlarının mevcut yönünü gösterir. Finansal enstrümanların fiyatları yükselmeye devam ettiğinde, yükseliş trendinde olduğu ve düşüş trendinin tersi olduğu kabul edilir. Yükseliş trendlerinde grafik genellikle yükselişin ardından bir miktar düşer ve tekrardan yükselmeye başlar. Bu yükseliş bir önceki tepenin üstünde devam eder.

Düşüş trendleri, azalan satın alma ilgisi ile fiyatların düşmesine neden olan aşırı hisse arzını temsil eder. Bunu kripto para piyasası için, borsalarda artan Bitcoin miktarını örnek göstererek açıklayabiliriz. Düşüş trendlerinde tepeler, bir önceki tepelerden daha aşağıda olur.