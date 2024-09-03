Teknoloji marketlerinde uzun dönemli kiralama dönemi

Türkiye'de bazı teknoloji marketleri uzun dönemli kiralama hizmetini hayata geçirdi. 16 bin liralık bir dizüstü bilgisayar aylık 1120 liraya kiralanabiliyor.

Üniversitede barınmadan, beslenmeye birçok sorunla geçinmeye çalışan öğrenciler için ise bu maliyeti karşılamak neredeyse imkansız. Bilgisayar almak lüks hale gelince bazı teknoloji marketleri telefon ve bilgisayar için uzun dönemli kiralama uygulaması başlattı.

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre, bilgisayarlar 12 ay kiralanabiliyor, fiyatlar ise kullanılacak süreye göre değişiyor. 16 bin liralık bir dizüstü bilgisayar kiralama sitesinde bir aylığına 1840, altı aylığına 1250, 12 aylığına ise 1120 liraya kiralanıyor.

Pahalılık geçen hafta günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’na da yansımıştı. Araştırma sonuçlarına göre son üç ay içerisinde internet kullanan bireylerin cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın aldığında önemli bulduğu özelliklerin sırasıyla yüzde 89.2’yle fiyat, yüzde 71.7’yle donanım özellikleri, yüzde 67.4’le marka, tasarım veya boyut olduğu gündeme yansımıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yükseköğretim öğrencilerine yönelik “teknoloji desteği” programı bulunuyor. Öğrenciler bir defaya mahsus bu uygulamadan yararlanarak bilgisayar, cep telefonu ve internet desteğinden faydalanabiliyor. Ancak söz konusu desteği alabilmek için bilgisayar ya da cep telefonu cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 liradan az olması koşulu bulunuyor. Bu fiyata bilgisayarlar ise ortalama kalitenin altında kalıyor.

Cumhuriyet