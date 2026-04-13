Teknolojide ''çip'' alarmı: Telefon, tablet ve bilgisayara zam yolda

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, savaş nedeniyle çip fiyatlarının 5 katına çıkabileceği uyarısında bulundu. Acar; cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde fiyat artışı beklendiğini duyurdu.

Küresel piyasalarda yaşanan gerilimler, teknoloji dünyasında yeni bir fiyat dalgalanmasının sinyallerini veriyor. MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, "Savaş yüzünden 20 dolarlık çipin 100 dolara çıkacağı günler yakın. Bu durum fiyatlara yansıyacak" diyerek tüketicileri bekleyen maliyet artışına dikkat çekti.

CNBC-e'den Emre Eser'in haberine göre; Acar, "Ama düşük ürünlü düşük fiyatlı ürünlerde bu kadar büyük fark absorbe edilemeyebilir. O yüzden oralarda bir fiyat artışı görebilir. Hangi ürünler olacak daha çok? Yani cep telefonundan başlayabiliriz, tabletlerden, bilgisayarlardan başlayabiliriz. Yani bunlar hemen etkilenebilecek. Özellikle şu anda biz bilgisayarlardan, notebook'larda bunu görüyoruz" diye konuştu.

Lojistik ve akaryakıt maliyetleri baskı yaratıyor

Savaşın sadece ham madde değil, lojistik ve akaryakıt giderleri üzerinde de ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten Acar, operasyonel marjların daraldığını ifade etti. Mevcut stoklar ve sektördeki yoğun rekabet nedeniyle artışların henüz etiketlere tam yansımadığını kaydeden Acar, ancak bu riskin sürdürülebilir olmadığını ve fiyatların kısa sürede güncellenebileceğini hatırlattı.

