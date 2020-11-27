Teknosa halka arz edilecek

Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, “Holdingin Teknosa'daki yüzde 60.28'lik hissesinin yüzde 10.28'lik kısmı Borsa İstanbul'da halka arz edilecek ve buradan sağlanacak kaynağın tamamı Teknosa'da nakit sermaye artışında kullanılacak" dedi. Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Teknosa'da hakim durumunu kaybetmeyecek şekilde halka arz kararı aldı.

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Oran, “Bu sermaye artırımına yönelik hisse satışında hiçbir zaman Sabancı Holding'in Teknosa'daki hisse oranı yüzde 50'nin altına düşmeyecek. Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa'nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam edecek. Teknosa'nın halka açıklık oranı yüzde 39'dan yüzde 49 seviyesine yükselecek” diye konuştu.

Ciroda % 28 artış

Barış Oran, Teknosa'nın ciro ve karlılık göstergelerinin 2019 yılı ortalarından itibaren çok pozitif bir trende girdiğine de işaret ederek, şunları söyledi:

“Pandemi gibi zorlu bir sürecin yaşandığı ilk dokuz ayda 15.9 milyon TL karlılığa eriştik. 2020 yılı ilk dokuz ayın toplam cirosunda, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 artışla 3 milyar 674 milyon TL'ye ulaştık. E-ticarette 2020’nin üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 123 büyüme elde ettik. Bu büyümeyle ilk dokuz aylık online cirosunu da 705 milyon TL’ye çıkararak geçen yıla göre 4 kat artırdık. Teknosa'nın son 1.5 yılda gösterdiği pozitif gelişim, anlık, konjonktürel bir şey değil. Dönüşüm hareketimiz geleceğe heyecanla bakan bir Teknosa oluşturdu.”

Büyük veri ve müşteri odaklılık

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da, Teknosa’nın büyüme vizyonundaki büyük veri ve müşteri odaklılığın önemine işaret ederek, “Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak, en farklı hizmetleri sağlamak temel önceliğimiz. Dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık” dedi. Gürcan, bir soruya da, “Hızlı kur çıkışlarını tüketicimize yansıtmıyoruz. Eski fiyatla aldığımız ürünleri, fiyatları yükseltmeden tüketici ile buluşturuyoruz. Kurların yükselişini hem tedarikçiler hem perakendeciler, müşteriye asgari seviyede yansıtmak için fedakarlık yapıyoruz” cevabını verdi.





