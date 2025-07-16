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Temmuz ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Temmuz ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Temmuz ayına ilişkin toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 'Sosyal ve Ekonomik Destek'te bulunduklarını kaydetti. Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

'8 BİN 198 LİRAYA YÜKSELDİ'

Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. 

DHA

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Etiketler SED ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Sosyal ve Ekonomik Destek Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri SED
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